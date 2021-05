Astrazeneca a persone con meno di 60 anni | il commento di Antonella Viola

(Di martedì 4 maggio 2021) Il generale Figliuolo è favorevole all'uso del vaccinoper gli under 60, ma l'immunologaprecisa: "Il rischio è maggiore per le donne". Vaccinoagli under 60, l’immunologa: “Sì, ma solo agli uomini” su Notizie.it.

Russo ha spiegato che anche ai giovani è stato somministrato il vaccino'e nessuno ... Tante, dopo aver ricevuto il vaccino, hanno voluto lasciare un messaggio a medici e infermieri ...Versoc'è stata e c'è una comprensibile ma ingiustificata psicosi, a fronte di 5 - 6 ... C'è stato detto 'prima mettete al sicuro lefragili e ultaottantenni'. Abbiamo atteso 3 ...Dopo la proposta del generale Figliuolo, favorevole a usare il vaccino Astrazeneca per gli under 60, l'immunologa Viola precisa: "Sì, ma non per tutti".Il presidente di Aifa: “Tra aprile e giugno avremo 55 milioni tra Astrazeneca, Pfizer, J&J e Moderna. A queste potrebbero aggiungersi i lotti di Curevac che però potrebbero tardare” ...