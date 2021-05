Amici | Raffaele e Martina stanno insieme? Una risposta confonde i fan

Leggi su cityroma

(Di martedì 4 maggio 2021)Non si placa il gossip sui due ex allievi della 20esima edizione: cosa starà succedendo dopo la loro uscita dal Serale? Pubblicato su 4 Maggio 2021Renda eMiliddidopo2021? I due ex concorrenti sono al centro del gossip da settimane, ma in realtà i dubbi vanno avanti da qualche mese. Si sono avvicinati quando erano già nella scuola, convivendo in casetta hanno scoperto di avere affinità ed è nato un bel rapporto tra loro. Maera già fidanzata con Aka7even prima di accorgersi che poteva interessarle anche. Quest’ultimo quindi si è fatto da parte, non aveva intenzione di far soffrire un amico, Aka, e inoltre era ad20 per un altro motivo, la ...