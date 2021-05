Amici 2021, Martina, la mamma decide di parlare e svela la verità sul loro rapporto (Di martedì 4 maggio 2021) Martina Meliddi è la giovane ballerina di Amici 2021, la quale è stata eliminata qualche settimana fa dal programma e della quale si continua ancora a parlare. Sembra che sulla ragazza siano state dette tante cose, fatte tante dichiarazioni e tante accuse. Adesso, in sua difesa sembra essere scesa la madre di Martina, la quale ha smentito alcune dichiarazioni della figlia. Martina Meliddi, la ballerina di Amici si confessa a Verissimo Giusto lo scorso sabato, la ballerina è stata ospite nel salotto di Verissimo e nel corso dell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, la ballerina avrebbe anche parlato del difficile rapporto con la madre. La ballerina pare avesse dichiarato già di aver tanto sofferto per la morte del padre e di aver poi trovato ... Leggi su baritalianews (Di martedì 4 maggio 2021)Meliddi è la giovane ballerina di, la quale è stata eliminata qualche settimana fa dal programma e della quale si continua ancora a. Sembra che sulla ragazza siano state dette tante cose, fatte tante dichiarazioni e tante accuse. Adesso, in sua difesa sembra essere scesa la madre di, la quale ha smentito alcune dichiarazioni della figlia.Meliddi, la ballerina disi confessa a Verissimo Giusto lo scorso sabato, la ballerina è stata ospite nel salotto di Verissimo e nel corso dell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, la ballerina avrebbe anche parlato del difficilecon la madre. La ballerina pare avesse dichiarato già di aver tanto sofferto per la morte del padre e di aver poi trovato ...

