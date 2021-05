Amici 20, ecco con quali case discografiche collaboreranno i cantanti del talent (Di martedì 4 maggio 2021) I cantanti di Amici 20 ancora in gara sono Aka7Even, Sangiovanni, Tancredi e Deddy. Sabato sera andrà in onda la semifinale e non tutti arriveranno all’attesissima ultima serata durante la quale verrà decretato il vincitore di questa ventesima edizione del talent. Nonostante la trasmissione non sia ancora finita, i cantanti hanno già avuto modo di firmare i loro primi contratti con le case discografiche. Ad annunciare con chi collaborerà ognuno di loro è stato il giornalista Giuseppe Candela che su Twitter ha fatto sapere: In Sony Music Italy con l’etichetta Columbia Record andrà Aka7even; la Warner Music Italy ha scelto Deddy e Tancredi, la Sugar ha firmato per avere nel suo team Sangiovanni. In Sony Music Italy con l’etichetta Columbia Record andrà #Aka7even; la Warner Music ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 4 maggio 2021) Idi20 ancora in gara sono Aka7Even, Sangiovanni, Tancredi e Deddy. Sabato sera andrà in onda la semifinale e non tutti arriveranno all’attesissima ultima serata durante la quale verrà decretato il vincitore di questa ventesima edizione del. Nonostante la trasmissione non sia ancora finita, ihanno già avuto modo di firmare i loro primi contratti con le. Ad annunciare con chi collaborerà ognuno di loro è stato il giornalista Giuseppe Candela che su Twitter ha fatto sapere: In Sony Music Italy con l’etichetta Columbia Record andrà Aka7even; la Warner Music Italy ha scelto Deddy e Tancredi, la Sugar ha firmato per avere nel suo team Sangiovanni. In Sony Music Italy con l’etichetta Columbia Record andrà #Aka7even; la Warner Music ...

redazioneiene : Amici #Zengavo, fate diventare Rosalinda un meme vivente! Ecco lo scherzo di @NicDeDevitiis con la complicità di An… - matteorenzi : Ecco la replica del #Tg2Post di stasera amici. Tanti argomenti, dai vaccini al coprifuoco, dalla Giustizia a... Che… - auaianpizza : RT @LucaPanofsky: peter, non è che eravamo amici, però un sacco di volte mi hai detto fossi fulminato. Non so se ti ricordi. Ecco, è arriva… - LucaPanofsky : peter, non è che eravamo amici, però un sacco di volte mi hai detto fossi fulminato. Non so se ti ricordi. Ecco, è… - FalkoMelissa : per gli amici della Gang Bang ecco la mia amica Jenny Moon che si divertirà con noi.... una vera tigre -