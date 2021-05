Agguato nel Leccese, ucciso un ex carabiniere (Di martedì 4 maggio 2021) Omicidio a Copertino, in provincia di Lecce. Ex carabiniere ucciso in un Agguato mentre era con il figlio. COPERTINO (LECCE) – Omicidio a Copertino nella serata di lunedì 3 maggio 2021. Come raccontato da Rai News, un ex carabiniere è rimasto ucciso in un Agguato mentre si trovava con il figlio di dieci anni. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo aveva appena finito di cenare a casa della sorella e stava ritornando a casa, quando, per motivi ancora da accertare, ha sentito l’esplosione dei colpi di pistola. Messo in sicurezza il figlio, l’ex militare ha incontrato il suo omicida. Quattro proiettili lo hanno raggiunto e i medici non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Le indagini Le indagini sono in corso per risalire all’identità del killer. L’omicida, ... Leggi su newsmondo (Di martedì 4 maggio 2021) Omicidio a Copertino, in provincia di Lecce. Exin unmentre era con il figlio. COPERTINO (LECCE) – Omicidio a Copertino nella serata di lunedì 3 maggio 2021. Come raccontato da Rai News, un exè rimastoin unmentre si trovava con il figlio di dieci anni. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo aveva appena finito di cenare a casa della sorella e stava ritornando a casa, quando, per motivi ancora da accertare, ha sentito l’esplosione dei colpi di pistola. Messo in sicurezza il figlio, l’ex militare ha incontrato il suo omicida. Quattro proiettili lo hanno raggiunto e i medici non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Le indagini Le indagini sono in corso per risalire all’identità del killer. L’omicida, ...

