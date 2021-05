WTA Saint-Malo 2021 | risultati 3 maggio Avanti Dodin e Golubic | eliminate Trevisan e Cornet

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 maggio 2021) Il torneo denominato L’Open 35 de, di categoria WTA 125, che si gioca sulla terra battuta outdoor di, in Francia, vede oggi disputarsi sei incontri dei sedicesimi. Domani si giocheranno gli altri dieci incontri e saranno definiti tutti gli ottavi. Esce purtroppo l’unica azzurra oggi impegnata: Martinaviene battuta infatti dalla spagnola Aliona Bolsova Zadoinov, che si impone per 6-2 6-4 ed ora affronterà negli ottavi la francese Océane, la quale vince il derby con la numero 1 del seeding, la connazionale Alizé, superata per 7-5 6-7 (8) 6-1. Un altro ottavo è già definito, questa volta nella parte bassa del tabellone: l’ucraina Kateryna Kozlova elimina la francese Diane Parry per 6-2 6-3 e nel prossimo ...