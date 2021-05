Venezia-Schio, calendario Finale Playoff A1 basket femminile: programma, orari, tv, streaming (Di lunedì 3 maggio 2021) Per la prima volta dal 2016, anno in cui lo scudetto lo vinse lo stesso, il Famila Schio non avrà il fattore campo nella serie Finale. In quest’occasione, infatti, sarà la Reyer Venezia, dominatrice della stagione regolare, ad averlo. Una stagione, quella delle due squadre, quasi senza pecche, ma con in comune due grandi amarezze a livello europeo. Per la formazione allenata da Giampiero Ticchi il fatto incriminato è la Finale di EuroCup persa contro Valencia all’ultimo respiro. Anche le giocatrici di Pierre Vincent sono uscite all’ultimo tiro (letteralmente) in Eurolega, nel girone, contro Girona, e con il rammarico di aver anche vinto quella partita, ma senza il margine necessario per passare. Tutta la stagione è stata basata su questo duello: in Finale di Supercoppa al PalaRomare vittoria Reyer, in ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 maggio 2021) Per la prima volta dal 2016, anno in cui lo scudetto lo vinse lo stesso, il Familanon avrà il fattore campo nella serie. In quest’occasione, infatti, sarà la Reyer, dominatrice della stagione regolare, ad averlo. Una stagione, quella delle due squadre, quasi senza pecche, ma con in comune due grandi amarezze a livello europeo. Per la formazione allenata da Giampiero Ticchi il fatto incriminato è ladi EuroCup persa contro Valencia all’ultimo respiro. Anche le giocatrici di Pierre Vincent sono uscite all’ultimo tiro (letteralmente) in Eurolega, nel girone, contro Girona, e con il rammarico di aver anche vinto quella partita, ma senza il margine necessario per passare. Tutta la stagione è stata basata su questo duello: indi Supercoppa al PalaRomare vittoria Reyer, in ...

