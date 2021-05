StartComNews : Tim, parte da Trento lo switch off della rete in rame. Gubitosi: “Nuovo capitolo della storia delle Tlc” - AgenziaOpinione : TIM * FIBRA (FTTH) : « PARTE DA MATTARELLO DI TRENTO LO “ SWITCH-OFF “ DELLA RETE IN RAME DI TIM, ACCORDO CON PROVI… - InvestingItalia : #Borsa Milano parte forte, denaro su banche, Tim, debole Eni, scivola Atlantia - - Riccardo_Tim : RT @florastr: occorre chiedere a #Fedez di aiutaci a fare diventare virale...il grosso scandalo della #loggiaUngheria del #csm della gi… - Riccardo_Tim : RT @jacopo_iacoboni: In tutta questa vicenda, i diritti di Ilaria Capitani sono stati calpestati. Una telefonata privata è stata diffusa s… -

Ultime Notizie dalla rete : Tim parte

Tiscali.it

...partite di Serie A (di cui sette in esclusiva e tre in condivisione) in collaborazione con, ... ultimamente alcune indiscrezioni hanno parlato di un interesse dadi Mediaset . Come riportato ...da Trento il processo di spegnimento della rete in rame diin Italia. La centrale di Mattarello, che serve un'importante area a sud della città, è la prima centrale a livello nazionale ...Accordo con Provincia e Comune, la città sarà la prima in Italia a sperimentare lo «switch off» della connessione, d’ora in avanti solo «ultrabroad» ...Parte da Trento il processo di spegnimento della rete in rame di TIM in Italia. La centrale di Mattarello, che serve un’importante area a Sud della città, è ...