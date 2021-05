Succession 3 | Alexander Skarsgard entra nel cast della serie

(Di lunedì 3 maggio 2021) Neldi3 ci sarà anche l'attore, che avrà un ruolo ricorrente nelle puntate inedite., recentemente tra i protagonisti di The Stand, tornerà in tv grazie a3: l'attore farà parte deldel progetto con un personaggio ricorrente. L'attore collaborerà nuovamente con HBO dopo aver recitato in Big Little Lies, lacon star Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley e Zoe Kravitz. Nella terza stagione dil'attoreSkarsgård avà la parte di Lukas Matsson, un imprenditore di successo e CEO in campo tecnologico. Al termine delle puntate precedenti Logan Roy, il protagonista interpretato da Brian Cox, si ...

A successful actor is joining "Succession." Alexander Skarsgård will be part of the HBO series' third season, Variety reported. The Swedish star, 44, is set to play a tech tycoon named Lukas Matsson ...