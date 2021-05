Stellantis - Via libera alle nuove B-Suv Fiat e Jeep a Tychy, manca lok per la Brennero (Di lunedì 3 maggio 2021) Il gruppo Stellantis non avrebbe ancora preso una decisione definitiva sulla produzione in Polonia della prossima B-Suv dell'Alfa Romeo. Stando a quanto scrive Automotive News sulla base dell'esame di alcuni documenti, il costruttore guidato da Carlos Tavares avrebbe approvato l'arrivo degli analoghi modelli per i marchi Jeep e Fiat sulle catene di montaggio dell'impianto di Tychy, mentre non ci sarebbe il via libera definitivo per la nuova vettura del Biscione, per ora nota con il nome Brennero. Il cronoprogramma. "Non è chiaro il motivo per cui il veicolo è ancora in attesa di approvazione, scrive la testata, fornendo una serie di indicazioni su un cronoprogramma produttivo che dovrebbe aver subito delle modifiche rispetto ad alcune indicazioni originarie: la piccola ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 3 maggio 2021) Il grupponon avrebbe ancora preso una decisione definitiva sulla produzione in Polonia della prossima B-Suv dell'Alfa Romeo. Stando a quanto scrive Automotive News sulla base dell'esame di alcuni documenti, il costruttore guidato da Carlos Tavares avrebbe approvato l'arrivo degli analoghi modelli per i marchisulle catene di montaggio dell'impianto di, mentre non ci sarebbe il viadefinitivo per la nuova vettura del Biscione, per ora nota con il nome. Il cronoprogramma. "Non è chiaro il motivo per cui il veicolo è ancora in attesa di approvazione, scrive la testata, fornendo una serie di indicazioni su un cronoprogramma produttivo che dovrebbe aver subito delle modifiche rispetto ad alcune indicazioni originarie: la piccola ...

DarJedburgh : Settore Auto in Italia è defunto. STELLANTIS/ Cina, auto elettrica e stabilimenti: le prime sfide del nuovo gruppo… - _autoblog : Stellantis: via libera alla produzione dei futuri piccoli SUV Fiat e Jeep - FabioSavelli : Stellantis, gli ex operai Fiat vanno a studiare in Francia per 160 euro lordi al giorno - ABMnewscom : IL GRUPPO ERMENEGILDO ZEGNA, IN PARTNERSHIP CON IL GRUPPO STELLANTIS, PROMUOVE LA MOBILITÀ SOSTENIBILE CON UN PIANO… - infoiteconomia : Stellantis - Via libera alle nuove B-Suv Fiat e Jeep a Tychy | manca lok per la Brennero -