Spostamenti, autocertificazione o pass verde: cosa usare e quando (Di lunedì 3 maggio 2021) Il Decreto Riaperture (Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52) ha finalmente disposto la ripresa degli Spostamenti tra Regioni e Province autonome. Non per tutti però: il Dl prevede infatti la libera circolazione tra i territori che si trovano in Zona Gialla o Bianca. Per tutti gli altri, rimane la possibilità di spostarsi per motivi di lavoro, necessità o salute ma con una novità: gli Spostamenti nelle Zone Arancione e Rossa possono avvenire anche se si è in possesso del pass verde per gli Spostamenti. Ricordiamo inoltre che è sempre consentito il ritorno alla propria residenza, abitazione o domicilio. Vediamo nei prossimi paragrafi quando usare l’autocertificazione, i casi in cui è possibile usare la certificazione ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 3 maggio 2021) Il Decreto Riaperture (Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52) ha finalmente disposto la ripresa deglitra Regioni e Province autonome. Non per tutti però: il Dl prevede infatti la libera circolazione tra i territori che si trovano in Zona Gialla o Bianca. Per tutti gli altri, rimane la possibilità di spostarsi per motivi di lavoro, necessità o salute ma con una novità: glinelle Zone Arancione e Rossa possono avvenire anche se si è in possesso delper gli. Ricordiamo inoltre che è sempre consentito il ritorno alla propria residenza, abitazione o domicilio. Vediamo nei prossimi paragrafil’, i casi in cui è possibilela certificazione ...

