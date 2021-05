Sopralluogo per tende da sole (Di lunedì 3 maggio 2021) Soprattutto nel corso di questa pandemia da coronavirus abbiamo tutti imparato ad apprezzare i nostri balconi e le nostre terrazze, ed in tanti hanno pensato a migliorare questo angolo della casa, che affaccia sull’esterno, e che ci può consentire di prendere un po’ di sole o di respirare aria fresca per gran parte della giornata. In molti si sono dotati di tavoli, sdraie, sedie, e davvero hanno migliorato molto sia la funzionalità che l’estetica di queste zone, ma all’avvento della stagione più calda sarà indispensabile montare delle buone tende da sole, per non rischiare di rendere inservibile il tuo balcone, specie se esposto direttamente ai raggi cocenti del sole per lunghe ore della giornata. La prima cosa che dovrei fare è prenotare un appuntamento per far effettuare da un tecnico specializzato un . Se abiti in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 maggio 2021) Soprattutto nel corso di questa pandemia da coronavirus abbiamo tutti imparato ad apprezzare i nostri balconi e le nostre terrazze, ed in tanti hanno pensato a migliorare questo angolo della casa, che affaccia sull’esterno, e che ci può consentire di prendere un po’ dio di respirare aria fresca per gran parte della giornata. In molti si sono dotati di tavoli, sdraie, sedie, e davvero hanno migliorato molto sia la funzionalità che l’estetica di queste zone, ma all’avvento della stagione più calda sarà indispensabile montare delle buoneda, per non rischiare di rendere inservibile il tuo balcone, specie se esposto direttamente ai raggi cocenti delper lunghe ore della giornata. La prima cosa che dovrei fare è prenotare un appuntamento per far effettuare da un tecnico specializzato un . Se abiti in ...

CorriereCitta : Sopralluogo per tende da sole - retewebitalia : Zaia avvia decreto per stato di crisi per le grandinate in zona Sommacampagna(VR). Tecnici AVEPA in sopralluogo -… - SignorAldo : RT @ValComm: Pronti per una nuova settimana... Ci aspettano tante nuove sfide e soprattutto un appuntamento importante: il sopralluogo di f… - GammaDonna_ : RT @ValComm: Pronti per una nuova settimana... Ci aspettano tante nuove sfide e soprattutto un appuntamento importante: il sopralluogo di f… - 0Cicerone : RT @ValComm: Pronti per una nuova settimana... Ci aspettano tante nuove sfide e soprattutto un appuntamento importante: il sopralluogo di f… -