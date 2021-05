SIGFRIDO RANUCCI: SE IN RAI CI FOSSE CENSURA, REPORT NON ANDREBBE IN ONDA. SPUNTA UN VIDEO SU RENZI… (Di lunedì 3 maggio 2021) SIGFRIDO RANUCCI, conduttore di REPORT e vice direttore di Rai3, è intervenuto a Che Tempo Che Fa per chiarire la nota vicenda di Fedez al Concerto del Primo Maggio. Nell’occasione ha anticipato le nuove inchieste di REPORT. “Dentro Rai 3, che è una grandissima rete, io posso dire che non è mai avvenuta una CENSURA”, così ha esordito RANUCCI mentre Fabio Fazio ha sottolineato che “L’idea di prudenze e di cose che non si possono dire, deve essere qualcosa che deve scomparire dalle possibilità. Una prudenza che non fa bene alla Rai per prima”. RANUCCI risponde che se in Rai ci FOSSEro prudenze e censure “non andrei in ONDA” e anticipa che questa sera a REPORT ci sarà una puntata molto forte. Trasmetteremo un filmato ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 3 maggio 2021), conduttore die vice direttore di Rai3, è intervenuto a Che Tempo Che Fa per chiarire la nota vicenda di Fedez al Concerto del Primo Maggio. Nell’occasione ha anticipato le nuove inchieste di. “Dentro Rai 3, che è una grandissima rete, io posso dire che non è mai avvenuta una”, così ha esorditomentre Fabio Fazio ha sottolineato che “L’idea di prudenze e di cose che non si possono dire, deve essere qualcosa che deve scomparire dalle possibilità. Una prudenza che non fa bene alla Rai per prima”.risponde che se in Rai ciro prudenze e censure “non andrei in” e anticipa che questa sera aci sarà una puntata molto forte. Trasmetteremo un filmato ...

chetempochefa : 'Domani andremo in onda, trasmetteremo un filmato esclusivo che riprende un politico importante: Matteo Renzi, ment… - fattoquotidiano : La macchina del fango contro i giudici della Cassazione che, nel 2013, hanno condannato definitivamente Silvio Berl… - chetempochefa : -'Questa cosa che ci possa essere qualcosa che non si può dire deve scomparire dalle possibilità' -'Se dovesse ess… - IrisPezzali : RT @chetempochefa: 'Domani andremo in onda, trasmetteremo un filmato esclusivo che riprende un politico importante: Matteo Renzi, mentre pa… - 2019libertas : RT @chetempochefa: 'Domani andremo in onda, trasmetteremo un filmato esclusivo che riprende un politico importante: Matteo Renzi, mentre pa… -