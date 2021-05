Scudetto Inter | la Curva Nord | No feste | ma ordinata accoglienza fuori da San Siro

Inter : ?? | I M SCUDETTO Questo è il 19°. Urliamolo ancora una volta, tutti insieme: #IMScudetto! #IMInter #ForzaInter ??? - diegogodin : Complimenti all’Inter, ai miei vecchi compagni e soprattutto ai suoi tifosi per questo Scudetto ???????? - GoalItalia : ?? INTER CAMPIONE D'ITALIA ?? Adesso è matematico: l'Inter vince il suo 19° Scudetto ???? - m7med_4 : RT @Inter: ?? | I M SCUDETTO Questo è il 19°. Urliamolo ancora una volta, tutti insieme: #IMScudetto! #IMInter #ForzaInter ??? https://t.co… - FedericBlabla : RT @Inter: ?? | I M SCUDETTO Questo è il 19°. Urliamolo ancora una volta, tutti insieme: #IMScudetto! #IMInter #ForzaInter ??? https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Scudetto Inter

... Renato Saccone, commenta le immagini di ieri nel capoluogo lombardo, dove 30mila tifosi hanno preso d'assalto le vie della città e piazza del Duomo per festeggiare lodell'. "Di fronte ...... storico attaccante del Milan e ora commissario tecnico dell'Ucraina, ha parlato ai microfoni di Radio 24 commentando anche la vittoria delloda parte dei rivali dell'. "dell'...Conte mentre attacca l’arbitro Maresca. Undici anni nel frenetico mondo del calcio moderno possono essere una vera eternità. Le vite vissute dall’Inter in questa decade sono ...Prendendo in esame la classifica relativa al solo girone di ritorno, si nota come qui sia arrivata la decisiva accelerazione dell'Inter per conquistare lo Scudetto ufficialmente arrivato ieri. Per ...