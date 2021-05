Primo Maggio, ULS: “Più lavoro e diritti in Sanità, pericolosa la deriva verso i privati”. (Di lunedì 3 maggio 2021) Codice Deontologico Infermieri 2019: per Uls solo dottori su carta! E’ un Primo Maggio insolito all’indegna del Covid. ULS: “Più lavoro e diritti in Sanità, pericolosa la deriva verso i privati”. Per la seconda volta la Festa dei Lavoratori si svolgerà durante l’emergenza sanitaria e anche quest’anno gli operatori sanitari svolgeranno il proprio lavoro, come sempre rispondendo ai bisogni di cura e assistenza delle persone, uniti solo dalla precarietà, dalla mancanza di tutele, dall’ incessante attacco ai diritti o dalla pericolosa privatizzazione che sempre più si fa largo nel Servizio Sanitario Nazionale -affermano in una nota dal Direttivo Nazionale ULS- Unione ... Leggi su cityroma (Di lunedì 3 maggio 2021) Codice Deontologico Infermieri 2019: per Uls solo dottori su carta! E’ uninsolito all’indegna del Covid. ULS: “Piùinla”. Per la seconda volta la Festa dei Lavoratori si svolgerà durante l’emergenza sanitaria e anche quest’anno gli operatori sanitari svolgeranno il proprio, come sempre rispondendo ai bisogni di cura e assistenza delle persone, uniti solo dalla precarietà, dalla mancanza di tutele, dall’ incessante attacco aio dallazzazione che sempre più si fa largo nel Servizio Sanitario Nazionale -affermano in una nota dal Direttivo Nazionale ULS- Unione ...

Ultime Notizie dalla rete : Primo Maggio Un'arma di distrazione di massa chiamata Fedez Il Paese è in ginocchio, impoverito dalla pandemia e in prigionia controllata, ma tranquilli: l'emergenza è il Ddl Zan. Così giornali e partiti si inventano il caso Fedez al concerto del Primo Maggio e lo trasformano in un caso di Stato. Un'arma di distrazione di massa per un popolo ormai avvezzo a tutto, un caso di falsa censura, che nasconde il vero bavaglio che si imporrà se verrà ...

Primo maggio, Concertone a Roma: Venditti omaggia Berlinguer Il Sole 24 ORE Primo maggio, il messaggio di Mattarella: «Se il lavoro cresce, cresce la nostra società» Una nuova generazione di costruttori, è l'appello che fa il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per celebrare la festa del Lavoro oggi perché «se il lavoro ...

Fedez, il caso «censura» al concertone. Rai pronta a fargli causa. Ma Pd e M5S: via i vertici In pieno conto alla rovescia per il rinnovo dei vertici Rai, sul palco del concertone del Primo maggio è scoccata la scintilla che ha innescato una polemica violentissima sulla Rai e ...

