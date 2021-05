Precipitato in mare con il parapendio. Luca, il prof che lo ha salvato: 'L'ho fatto, ma non sono un eroe' (Di lunedì 3 maggio 2021) ANCONA - 'Ho semplicemente fatto quello che avrebbe fatto chiunque al posto mio: l'ho visto cadere in acqua e l'ho salvato'. L'eroe per caso - anche se rifiuta questa definizione - si chiama Luca. È ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 3 maggio 2021) ANCONA - 'Ho semplicementequello che avrebbechiunque al posto mio: l'ho visto cadere in acqua e l'ho'. L'per caso - anche se rifiuta questa definizione - si chiama. È ...

Gabriel05470893 : RT @_cieloitalia: Apocalisse 12:12 'Esultate, dunque, o cieli, e voi che abitate in essi. Ma guai a voi, terra e mare, perché il diavolo è… - Claudia19485227 : RT @_cieloitalia: Apocalisse 12:12 'Esultate, dunque, o cieli, e voi che abitate in essi. Ma guai a voi, terra e mare, perché il diavolo è… - collorigh : RT @_cieloitalia: Apocalisse 12:12 'Esultate, dunque, o cieli, e voi che abitate in essi. Ma guai a voi, terra e mare, perché il diavolo è… - andiamoviaora : RT @_cieloitalia: Apocalisse 12:12 'Esultate, dunque, o cieli, e voi che abitate in essi. Ma guai a voi, terra e mare, perché il diavolo è… - _cieloitalia : Apocalisse 12:12 'Esultate, dunque, o cieli, e voi che abitate in essi. Ma guai a voi, terra e mare, perché il dia… -