Piero Pelù ospite della ‘Suite 102 5 Prime Time Live’

MILANO – Piero Pelù è intervenuto questa mattina su RTL 102.5 durante Non Stop News per parlare dell'imperdibile appuntamento di questa sera dove sarà protagonista della 'Suite 102.5 Prime Time Live' con un concerto esclusivo in radiovisione su RTL 102.5. IL LIVE DI STASERA ALLA SUITE 102.5 Prime Time LIVE "C'è una voglia repressa da un anno e mezzo di salire sul palco, stasera ci divertiamo come matti, balliamo tutti. La scaletta di stasera sarà un percorso musicale di 12 canzoni, sarà un sarà una bomba atomica, fantastica, siamo davvero felici della scaletta. Ci saranno pezzi riarrangiati anche per l'occasione, i bandidos si sono rimpastati, adesso alla chitarra c'è Finaz della Bandabardò uno stile ...

