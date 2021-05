Omicidio Vannini | i genitori di Marco | “I Ciontoli mentono”

(Di lunedì 3 maggio 2021) “Ihanno sempre mentito, continuano a mentire e non si vogliono prendere le loro responsabilità”. Lo affermano Marina Conte e Valerio, idiparlando fuori dalla Cassazione dove oggi si apre il processo per la morte del 19enne di Cerveteri, ucciso il 17 e il 18 maggio 2015 mentre era a casa della fidanzata a Ladispoli, sul litorale romano. “Sono stati in silenzio sei anni e a ridosso della Cassazione si mettono a parlare sui social – aggiungono- Forse sperano di incidere sulla decisione ma crediamo che i giudici ormai abbiano ben chiaro tutto quello che è successo, anche perché parlano le carte”. “– ha detto la mamma- mi ha detto di stare tranquilla e che andrà tutto bene”. La Cassazione è chiamata a esprimersi dopo la condanna, al ...

SkyTG24 : Omicidio Vannini, domani sentenza della Cassazione sulla famiglia Ciontoli - fanpage : È attesa per oggi la sentenza della Cassazione bis sul caso dell'omicidio di Marco #Vannini. I 4 possibili scenari. - Corriere : Omicidio Vannini: attesa per la sentenza della Cassazione sulla famiglia Ciontoli - lapinessafrancy : RT @redazioneiene: “Sono fiduciosa, spero che finalmente arrivi la giustizia dopo 6 anni”. Questo è l'augurio della mamma di Marco Vannini.… - redazioneiene : “Sono fiduciosa, spero che finalmente arrivi la giustizia dopo 6 anni”. Questo è l'augurio della mamma di Marco Van… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Vannini

E' attesa per oggi una nuova e forse ultima sentenza della Cassazione sulla morte di Marco, il giovane che la notte tra il 17 e il 18 maggio del 2015 perse la vita in seguito ad un ......... sostenendo che quello di Marconon poteva, in base a quanto emerso dal processo, essere ritenuto uncolposo. Tutto ruota intorno a quel colpo sparato dalla pistola di Antonio ...Le parole dei genitori di Marco Vannini, Valerio Vannini e Marina conte, all’ingresso della Corte di Cassazione di Roma che oggi potrebbe ...Alle 10 di oggi è iniziata l’udienza che dovrebbe concludersi con la sentenza della Cassazione per la morte di Marco Vannini. La famiglia di Antonio Ciontoli condannata a vario titolo per questo omici ...