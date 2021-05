Meloni | «I Fedez di turno fanno il gioco del sistema | il Primo Maggio un’occasione persa»

(Di lunedì 3 maggio 2021) Il concerto delè stato prima di tutto «preziosaper parlare dei problemi di milioni di italiani». Giorgiaè intervenuta sulla vicenda e più che soffermarsi sul “caso” in sé è andata alla sostanza di quello che è accaduto. Rintracciandovi «una cosa triste» e una «divertente». La prima è la cancellazione dal dibattito del tema del lavoro, in un momento in cui il tessuto economico del Paese è a brandelli e milioni di italiani sono in ginocchio. La seconda è «il cortocircuito di certa sinistra che si straccia le vesti sulla censura ma poi, di fatto, sponsorizza proposte di legge che limitano la libertà d’espressione». Il concertone? «Un pretesto per battaglie ideologiche» «Ci sono lavoratori che da più di un anno aspettano risposte: attività ...

Lo ha detto Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, intervistata dal Messaggero. 'In questo contesto - ha detto a proposito delle polemiche sull'intervento di- c'è chi usa quel palco ...e Salvini si 'minacciano' in via preventiva sui social Non essendo stupido (ha milioni di follower, per non dire della Ferragni, altro che Grillo, mica è il Pd, e neppure la, c'è ...Il rapper milanese Fedez ha sollevato un putiferio nel suo intervento sul palco del concertone del Primo Maggio, con l’attacco alla Lega per la sua ...Bravo Fedez, male gli ipocriti che denunciano il sistema e sono gli stessi che lo hanno creato. Mentre Draghi e Figliuolo mettono in sicurezza il Paese ...