Mediaset – Vivendi | dopo cinque anni di scontro arriva l’accordo | i francesi cederanno quasi tutta la loro quota

LaStampa : Accordo Mediaset-Fininvest-Vivendi dopo 5 anni di scontro - repubblica : Vivendi e Mediaset firmano la pace: i francesi fuori dal Biscione in 5 anni - repubblica : ?? Vivendi e Mediaset firmano la pace: i francesi fuori dal Biscione in 5 anni - zazoomblog : Fininvest Mediaset e Vivendi mettono fine a tutte le controversie - #Fininvest #Mediaset #Vivendi #mettono - radio_milano : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, #Fininvest, #Mediaset e #Vivendi hanno raggiunto un accordo globale per mettere fine alle loro controversie.… -

Ultime Notizie dalla rete : Mediaset Vivendi

venderà quota in mano a Simon Fiduciaria in 5 anni Nell'ambito degli accordi 'globali' sanciti in serata dalla firma dell'intesa tra, quest'ultima si è impegnata a ...Fininvest ,sono lieti di annunciare di aver raggiunto un accordo globale per mettere fine alle loro controversie rinunciando reciprocamente a tutte le cause e denunce pendenti....Vivendi, Fininvest e Mediaset hanno annunciato di aver raggiunto un accordo globale per mettere fine alle loro controversie rinunciando reciprocamente a tutte le cause e denunce pendenti. Lo si è appr ...Fininvest, Mediaset e Vivendi sono lieti di annunciare di aver raggiunto un accordo globale per mettere fine alle loro controversie rinunciando reciprocamente a tutte le cause e denunce pendenti.