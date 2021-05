Massimo Ranieri compie 70 anni | dove è avvenuto l’incontro con la figlia segreta

Corriere : Massimo Ranieri ha 70 anni, a 7 spazzino, la figlia riconosciuta a 44 e altre 8 cose... - a_saba78 : RT @Annalisa3073: 'L'universo femminile è meraviglioso, e a noi ancora tanto sconosciuto,ed è giusto che rimanga così,perché è parte di ciò… - KilljoyGP : Cioè massimo ranieri è più giovane de verdone!? - TOSADORIDANIELA : @Ranieri_Calone TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO MASSIMO. SEMPRE NEL MIO?????????????????????????????????????????? ?? - Profilo3Marco : RT @Corriere: Massimo Ranieri ha 70 anni, a 7 spazzino, la figlia riconosciuta a 44 e altre 8 cose... -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Ranieri

L anno scorso, parlando dei settant'anni che avrebbe compiuto il 3 maggio 2021,aveva espresso due desideri , due regali da farsi in occasione di un compleanno cos importante: condurre un Festival di Sanremo e tornare in teatro con un classico di Shakespeare da ...Stefania Zizzari La tazzina con il caffè nero e amaro è sul tavolo: non ama prenderlo caldo, allora aspetta che si raffreddi un po'.mette gli auricolari e comincia a passeggiare: "Quando sono al telefono io cammino sempre. Faccio avanti e indietro sul balcone o in giro per casa. Non riesco a stare fermo" ride. Sarà ...«Siamo noi! Siamo noi! I campioni dell’Italia siamo noi!» cantano a squarciagola i giocatori e i tecnici interisti (i festeggiamenti erano già iniziati sabato sera nello spogliatoio di Crotone) e grid ...Massimo Ranieri, 70 anni oggi. Cantante e attore, napoletano all'anagrafe registrato con il nome di Giovanni Calone ...