Mascherine, distanze e igiene: le regole dell'estate 2021 (Di lunedì 3 maggio 2021) L'indice di contagio Rt deve rimanere stabilmente al di sotto di 1. L'incidenza dei casi per centomila abitanti deve avvicinarsi alla soglia di 50. Ed è necessario ridurre la pressione sui servizi ... Leggi su cataniatoday (Di lunedì 3 maggio 2021) L'indice di contagio Rt deve rimanere stabilmente al di sotto di 1. L'incidenza dei casi per centomila abitanti deve avvicinarsi alla soglia di 50. Ed è necessario ridurre la pressione sui servizi ...

Claudio18709041 : RT @Lisa90135765: Tanto sappiamo già tutti come finirà, rimarremo con le mascherine, le distanze, i colori, i tamponi, il coprifuoco, l'inc… - daniele19921 : @MauroLeonardi3 per 2 belle cose,affinché nessuno faccia più tamponi,affinché la gente smetta di avere paure esager… - Lisa90135765 : Tanto sappiamo già tutti come finirà, rimarremo con le mascherine, le distanze, i colori, i tamponi, il coprifuoco,… - lucyconticina : RT @isentinelli: ve lo ricorderemo ancora, in piazza ci sarà un servizio d’ordine, ma AIUTATECI! tenete le distanze e usate le mascherine ??… - Ticinonline : Migliaia di persone hanno festeggiato così il Primo Maggio a Wuhan, senza distanze o mascherine. #wuhan #festival… -