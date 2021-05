“Mai visto a Uomini e Donne”. Samantha Curcio, la sua scelta entra nella storia. Il bacio, i petali e il colpo di scena (Di lunedì 3 maggio 2021) Per Samantha Curcio sono ore molto importanti. Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, dopo l’uscita con Alessio e il bacio tra i due, la tronista curvy ha avuto una brutta discussione in studio proprio con il corteggiatore. nella nuova puntata Samantha, invece, esce con Bohdan e le sorprese non mancano. L’ex Temptation Island nonché lottatore di MMA si muove bene e porta la tronista ad una serata di karaoke, avendo scoperto che si tratta di una sua passione. A questo punto Samantha, dopo la bella serata insieme, chiede di spegnere le telecamere e confessa in studio di aver baciato Bohdan. La tronista rivela che il ragazzo sembra sinceramente attratto da lei. Tutto molto bello. Se non fosse per la reazione, davvero inaspettata di Alessio. Quest’ultimo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 maggio 2021) Persono ore molto importanti. Nelle ultime puntate di, dopo l’uscita con Alessio e iltra i due, la tronista curvy ha avuto una brutta discussione in studio proprio con il corteggiatore.nuova puntata, invece, esce con Bohdan e le sorprese non mancano. L’ex Temptation Island nonché lottatore di MMA si muove bene e porta la tronista ad una serata di karaoke, avendo scoperto che si tratta di una sua passione. A questo punto, dopo la bella serata insieme, chiede di spegnere le telecamere e confessa in studio di aver baciato Bohdan. La tronista rivela che il ragazzo sembra sinceramente attratto da lei. Tutto molto bello. Se non fosse per la reazione, davvero inaspettata di Alessio. Quest’ultimo ...

