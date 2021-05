Luca Barbarossa e il suo passato da ribelle prima del successo

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 3 maggio 2021)ha raccontato un episodio della sua adolescenza, in cui a scuola ha spaccato una sedia dopo un divieto di un insegnanteè uno dei cantanti più amati del panorama musicale italiano. Dal 2010 è alla conduzione Radio 2 Social Club, una trasmissione radiofonica di Rai Radio 2 in cui con ironia, sagacia e il giusto equilibrio ci viene raccontata la musica contemporanea, attraverso gli ospiti che di volta in volta si alternano.è anche autore e interprete di brani diventati celebri nella storia della musica italiana, tra i tanti si ricordano Portami a ballare, Via Margutta e Prendila così. Sposato con Ingrid Salvat, è padre di tre figli, Valerio, Flavio e Margot. Ha sempre condotto una vita riservata e lontana dal gossip, ma lo stesso cantante ...