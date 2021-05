LIVE MotoGP | Test Jerez in DIRETTA | Vinales comanda e supera quota 100 giri! Valentino Rossi rimane 14°

Leggi su oasport

17.10 Breve stop per Franco Morbidelli che, al momento, si piazza in nona posizione in 1:37.627 a 748 millesimi. Quick pit in for @FrankyMorbido12 before he heads back out. Less than one hour left of the session. #pic.twitter.com/h2jwUsFhmF — PETRONAS SRT (@sepangracing) May 3, 2021 17.07 Prosegue il lavoro in casa Repsol Honda con Pol Espargarò chein pista. Marc Marquez, come già ampiamente annunciato, ha chiuso il suo turno questa mattina dopo 4 giri totali. Actualizamos tiempos y clasificación de los #. Maverick es líder (1:36.879) con Rins y Mir tras él piloto de Yamaha. #POL44 es 6º, a medio segundo escaso de cabeza después de dar 75 vueltas. #EquipoRepsol ...