Juventus, per il centrocampo c’è ancora l’idea Aouar (Di lunedì 3 maggio 2021) La Juventus pensa ancora a Houssem Aouar per il calciomercato e per il centrocampo, reparto da rinnovare profondamente dopo le delusioni di questa stagione. Il calciomercato bianconero sarà ovviamente condizionato dall’accesso o meno alla prossima Champions League, obiettivo imprescindibile di questo finale di stagione. Come riportato da calciomercato.com, la dirigenza juventina ha riallacciato negli scorsi mesi i contatti con il Lione che però si sono raffreddati nelle ultime settimane. A complicare i piani di Paratici e Nedved sono senza dubbio le richieste del club francese, mai un interlocutore facile in sede di mercato. La valutazione di Aouar è sui 50 milioni di euro, una cifra che rende sicuramente tutto più complicato. L’impressione però è che in estate la Juventus cercherà ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 maggio 2021) Lapensaa Houssemper il calciomercato e per il, reparto da rinnovare profondamente dopo le delusioni di questa stagione. Il calciomercato bianconero sarà ovviamente condizionato dall’accesso o meno alla prossima Champions League, obiettivo imprescindibile di questo finale di stagione. Come riportato da calciomercato.com, la dirigenza juventina ha riallacciato negli scorsi mesi i contatti con il Lione che però si sono raffreddati nelle ultime settimane. A complicare i piani di Paratici e Nedved sono senza dubbio le richieste del club francese, mai un interlocutore facile in sede di mercato. La valutazione diè sui 50 milioni di euro, una cifra che rende sicuramente tutto più complicato. L’impressione però è che in estate lacercherà ...

ZZiliani : Cara @FIGC e cara ?@AIA_it?, potete spiegarci perchè il dirigente della #Juventus #Paratici scende dalla tribuna pe… - pisto_gol : Per nove anni, scudetto più scudetto meno, la Juventus ha dominato la serieA. Oggi che anche per la matematica la s… - ZZiliani : Dopo aver capito che gli arbitri porteranno la #Juventus in #Champions pena linciaggio (vedi aggressione a #Chiffi… - NovaraFabiano : RT @cicoria_e: Scusate, ma se la @juventusfc prende Donnarumma sarà costretta a prendere anche il fratello? No perché se dovesse andare via… - LaLuciM : “Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro è un calciatore della Juventus”. Resta sempre una delle frasi d’amore più belle, per me. ?????? -