I lavoratori ex Embraco: in arrivo le prime lettere di licenziamento

I lavoratori della ex Embraco di Riva di Chieri, nel Torinese, hanno fatto sapere che sono in arrivo le prime lettere di licenziamento ai 400 dipendenti, mentre la cassa integrazione sarà in vigore ...

Ex Embraco, arrivano le lettere di licenziamento dalla curatela: fine del rapporto dal 22 luglio Sono state spedite le comunicazioni tanto temute da istituzioni e sindacati, mentre non ci sono ancora passi avanti sul fronte di nuovi ammortizzatori sociali e per il progetto Italcomp che coinvolge ...

