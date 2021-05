Fiamme nel Palazzo Reale di Napoli: incendio spento ma si è temuto per i papiri ercolanensi (Di lunedì 3 maggio 2021) Un principio di incendio è stato domato la scorsa notte a Palazzo Reale, a Napoli, grazie al tempestivo intervento di una pattuglia dei carabinieri che transitando in zona ha notato del fumo uscire dalla zona dei tetti. I militari hanno allertato immediatamente i vigili del fuoco ed e’ stato accertato che l’incendio aveva riguardato un locale di servizio. Secondo quanto accertato, un corto circuito accidentale nel locale dove sono installati i quadri elettrici aveva avviato un piccolo focolaio. In una sala non lontana – fortunatamente non interessata in alcun modo sia dalle Fiamme che dal fumo – sono esposti i “papiri ercolanesi”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 maggio 2021) Un principio diè stato domato la scorsa notte a, a, grazie al tempestivo intervento di una pattuglia dei carabinieri che transitando in zona ha notato del fumo uscire dalla zona dei tetti. I militari hanno allertato immediatamente i vigili del fuoco ed e’ stato accertato che l’aveva riguardato un locale di servizio. Secondo quanto accertato, un corto circuito accidentale nel locale dove sono installati i quadri elettrici aveva avviato un piccolo focolaio. In una sala non lontana – fortunatamente non interessata in alcun modo sia dalleche dal fumo – sono esposti i “ercolanesi”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

emergenzavvf : Fiamme circoscritte, bonifica in corso. #vigilidelfuoco con squadre, un #canadair e un elicottero in azione dal pri… - antonino365 : Sono fiamme che non vedi che catturano i pensieri ti ribelli per vergogna ma sei presa dalla sua voglia, arrossisci… - Ely_Vally : RT @squopellediluna: Nel pieno della notte, in un dormitorio dell'ex hotel Palace, un senzatetto maliano di 33 anni è stato bruciato mentre… - DKron_ : @Scaty01 @_triplo @___thisKID @darkskywriter non saprei, mi è sembrato davvero impersonale, mi sono rivisto nel wee… - folucar : RT @squopellediluna: Nel pieno della notte, in un dormitorio dell'ex hotel Palace, un senzatetto maliano di 33 anni è stato bruciato mentre… -