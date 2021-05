Fedez e 1 maggio, è lecito diffondere la telefonata con la Rai? (Di lunedì 3 maggio 2021) Caso Fedez al 1 maggio e diffusione della telefonata con i dirigenti Rai resa pubblica dal rapper sui suoi canali social. Ma è lecito poterlo fare? A rispondere all’Adnkronos è Antonello Soro, ex Garante della Privacy. “Il tema – spiega – è controverso, è evidente che divulgare una conversazione telefonica anche lecitamente registrata senza il consenso è contro le regole che disciplinano la protezione dei dati personali. Il punto è che, se Fedez fosse un operatore dell’informazione, ci muoveremmo dentro una consolidata interpretazione che fa prevalere il diritto all’informazione quando sono in gioco questioni di interesse pubblico rispetto alla tutela della privacy. In questo caso specifico Fedez non è un operatore dell’informazione, e questo pone questioni più ... Leggi su italiasera (Di lunedì 3 maggio 2021) Casoal 1e diffusione dellacon i dirigentiresa pubblica dal rapper sui suoi canali social. Ma èpoterlo fare? A rispondere all’Adnkronos è Antonello Soro, ex Garante della Privacy. “Il tema – spiega – è controverso, è evidente che divulgare una conversazione telefonica anche lecitamente registrata senza il consenso è contro le regole che disciplinano la protezione dei dati personali. Il punto è che, sefosse un operatore dell’informazione, ci muoveremmo dentro una consolidata interpretazione che fa prevalere il diritto all’informazione quando sono in gioco questioni di interesse pubblico rispetto alla tutela della privacy. In questo caso specificonon è un operatore dell’informazione, e questo pone questioni più ...

