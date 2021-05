"Elisa Isoardi torna". Indiscrezione sull'Isola dei Famosi: perché per lei non è finita (Di lunedì 3 maggio 2021) Elisa Isoardi e Drusilla Gucci arrivano in studio all'Isola dei Famosi su Canale 5. Tenetevi pronti: potrebbe accadere di tutto. Ed è molto atteso il ritorno delle due ex naufraghe a Cologno Monzese. Innanzitutto, perché potrebbero dare linfa al programma e poi perché sulla Isoardi- a quanto pare - Mediaset ha investito abbastanza. Da indiscrezioni, pare che le sarà affidato un programma nella prossima stagione tv dopo aver passato molti anni in Rai nei programmi del mattino (la sua ultima esperienza in viale Mazzini è stata a Ballando con le stelle). Per la Isoardi l'esperienza in Honduras è finita molto male: un incidente all'occhio le è costato caro. Le cure mediche e poi l'addio. Ma secondo Dagospia ci sarebbe un ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021)e Drusilla Gucci arrivano in studio all'deisu Canale 5. Tenetevi pronti: potrebbe accadere di tutto. Ed è molto atteso il ritorno delle due ex naufraghe a Cologno Monzese. Innanzitutto,potrebbero dare linfa al programma e poi- a quanto pare - Mediaset ha investito abbastanza. Da indiscrezioni, pare che le sarà affidato un programma nella prossima stagione tv dopo aver passato molti anni in Rai nei programmi del mattino (la sua ultima esperienza in viale Mazzini è stata a Ballando con le stelle). Per lal'esperienza in Honduras èmolto male: un incidente all'occhio le è costato caro. Le cure mediche e poi l'addio. Ma secondo Dagospia ci sarebbe un ...

