Dl Sostegni bis | doppio binario per i ristori | smart working privati fino 30 9

Il criterio resta sempre lo stesso. Un bar, un ristorante, ma anche una palestra o un negozio riceveranno i nuovi aiuti in base al calo del fatturato che hanno registrato a causa delle restrizioni anti Covid. Non cambia quindi il parametro scelto già dal governo Conte e replicato da Mario Draghi con il decreto Sostegni. Per quella che l'esecutivo considera come l'ultima tornata di ristori, in linea con una situazione epidemiologica in miglioramento grazie ai vaccini, non ci sarà quindi una spinta alla selettività degli aiuti. Ma la bozza del decreto Sostegni bis da 40 miliardi introduce una novità: i circa 14 miliardi di ristori avranno due binari. Saranno le attività a scegliere se ricevere la nuova tranche di fondo perduto in base alle perdite registrate in un periodo già stabilito - quello che ha fatto da base agli ...

