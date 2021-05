Detroit Become Human e altri titoli di Quantic Dream su Switch? Per ora no, ma il team supporterà la console Nintendo (Di lunedì 3 maggio 2021) Quando si tratta di giochi di avventura, Quantic Dream è uno degli studi più importanti. Essendo gli autori di Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls e Heavy Rain, il team guidato da David Cage e Guillaume de Fondaumière ha una reputazione incredibile. Questo è diventato particolarmente vero da quando i titoli dell'azienda sono approdati su PC facendo sperare i fan di trovare i giochi su altri dispositivi. Tuttavia, secondo lo stesso Fondaumière, non sarà così, almeno non per il momento. Attraverso un'intervista a Nintendo Everything, il dirigente ha affermato di essere molto ansioso di poter lavorare ancora con Nintendo Switch, dal momento che il team ha contribuito a creare il ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 3 maggio 2021) Quando si tratta di giochi di avventura,è uno degli studi più importanti. Essendo gli autori di, Beyond: Two Souls e Heavy Rain, ilguidato da David Cage e Guillaume de Fondaumière ha una reputazione incredibile. Questo è diventato particolarmente vero da quando idell'azienda sono approdati su PC facendo sperare i fan di trovare i giochi sudispositivi. Tuttavia, secondo lo stesso Fondaumière, non sarà così, almeno non per il momento. Attraverso un'intervista aEverything, il dirigente ha affermato di essere molto ansioso di poter lavorare ancora con, dal momento che ilha contribuito a creare il ...

