Decreto sostegni bis | da ristori ad agevolazioni tasse | la bozza

(Di lunedì 3 maggio 2021) Nuoviper le Partite Iva, proroga sconto su affitti negozi, slittamento della plastic tax, aiuti e contributi per famiglie in difficoltà a causa della pandemia di Coronavirus: sono alcune delle misure contenute nelladelleggebis.composta da 48 articoli, di cui 10 sono senza testo. Tra le misure che sono state già definite ci sono: i nuoviper le partite iva, che valgono 11,1 miliardi; lo sconto sugli affitti dei negozi prorogato al 31 maggio e della tassa sui rifiuti per tutto il 2021 (che vale 600 milioni); la proroga dello smart working nelle aziende private fino al 30 settembre; lo slittamento di altri 6 mesi della plastic tax, che entrerà in vigore nel 2022. E ancora il nuovoprevede altri due mesi di Rem ...

Agenzia_Dire : Nei 48 articoli della bozza del nuovo #DecretoSostegni i ristori alle imprese ma anche norme per la liquidità e la… - Notiziedi_it : Decreto Sostegni bis, le imprese potranno scegliere su quale periodo calcolare il calo del fatturato - SimplasticSrl : Nuovo rinvio per la plastics tax? Una proroga di sei mesi potrebbe passare insieme con il decreto Sostegni Bis che… - occhio_notizie : La bozza del nuovo decreto #sostegni - polimerica_it : RT @PolimericaNews: Nella bozza del Decreto Sostegni Bis che il CdM esaminerà questa settimana vi sarebbe un rinvio dell'applicazione della… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto sostegni

Il provvedimento dovrebbe arrivare al Consiglio dei ministri entro la fine della settimana. Tra le misure il nuovo meccanismo per i ristori basato sul fatturato, la proroga dello smart working per i ...I RISTORI - Nuovi contributi a fondo perduto con circa 14 miliardi a disposizione e un doppio binario: è il nuovo sistema previsto nella bozza delbis. Il calcolo delle perdite sarà ...Rinvio della plastic tax a gennaio 2022 e un fondo da 600 milioni per consentire ai Comuni di ridurre la Tari alle attività economiche interessate dalle chiusure anti-Covid. Sono alcune delle misure c ...ROMA. Rinvio della plastic tax a gennaio 2022, un fondo da 600 milioni per consentire ai Comuni di ridurre la Tari alle attività colpite dalle chiusure e un'altro da 500 milioni per consentire misure ...