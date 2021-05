Curling, Mondiali femminile Calgary 2021: l’Italia cede alla Corea del sud, 7-6 (Di lunedì 3 maggio 2021) Dopo aver assaporato la prima vittoria ai Mondiali 2021 di Curling in scena a Calgary (Canada) con la Germania (10-6), l’Italia femminile subisce la quinta sconfitta dopo i passi falsi contro Repubblica Ceca, Svizzera, Russia e Stati Uniti. Stavolta è la Corea del sud ad avere la meglio delle azzurre che restano al penultimo posto, davanti alla sola Estonia, ancora a secco di successi. Partita abbastanza equilibrata, soprattutto nei primi due end, appannaggio di entrambe con due punti a testa. Dal terzo round c’è il tentativo di fuga delle asiatiche ma l’Italia (con Angela Romei sul ghiaccio al posto di Elena Dami) reagisce al sesto portando il parziale sul 4-4. C’è il sorpasso al nono periodo con le azzurre che riescono a portarsi sul ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 maggio 2021) Dopo aver assaporato la prima vittoria aidiin scena a(Canada) con la Germania (10-6),subisce la quinta sconfitta dopo i passi falsi contro Repubblica Ceca, Svizzera, Russia e Stati Uniti. Stavolta è ladel sud ad avere la meglio delle azzurre che restano al penultimo posto, davantisola Estonia, ancora a secco di successi. Partita abbastanza equilibrata, soprattutto nei primi due end, appannaggio di entrambe con due punti a testa. Dal terzo round c’è il tentativo di fuga delle asiatiche ma(con Angela Romei sul ghiaccio al posto di Elena Dami) reagisce al sesto portando il parziale sul 4-4. C’è il sorpasso al nono periodo con le azzurre che riescono a portarsi sul ...

