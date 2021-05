Covid, le news di oggi. In Italia altri 256 morti. Verso AstraZeneca per under 60. LIVE (Di lunedì 3 maggio 2021) Tasso di positività al 4,9%. Aumentano i ricoveri ordinari (+50) e scendono le terapie intensive (-34). L'Istat: il Covid ha causato in Italia almeno 99 mila decessi in più di quanto atteso. Il Commissario per l'Emergenza: "I vaccini vanno impiegati tutti. AstraZeneca è consigliato a determinate classi ma l'Ema dice che va bene per tutti". Curcio: "Usare tutti i vaccini a disposizione" Leggi su tg24.sky (Di lunedì 3 maggio 2021) Tasso di positività al 4,9%. Aumentano i ricoveri ordinari (+50) e scendono le terapie intensive (-34). L'Istat: ilha causato inalmeno 99 mila decessi in più di quanto atteso. Il Commissario per l'Emergenza: "I vaccini vanno impiegati tutti.è consigliato a determinate classi ma l'Ema dice che va bene per tutti". Curcio: "Usare tutti i vaccini a disposizione"

