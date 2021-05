Covid | Bracesco Gruppo Cimbali | ' il colpo è stato duro | limitato danni con diversificazione' 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 maggio 2021) (Adnkronos) - Discorso diverso in Italia e in Europa: “Qui - afferma- c'èun grossoe ancora si attende un segnale di ripartenza solida. L'Italia, con Francia, Gb e Spagna è stata tra i mercati più duramente colpiti dalla crisi. E' riuscito a limitare ichi ha diversificato il portafoglio di business su diversi segmenti di mercato rispetto al mercato tradizionale di bar e ristoranti, come ad esempio le stazioni di servizio, dove ci sono macchine superautomatiche che distribuiscono caffè, e che sono restate aperte”. Perl'Italia in questo momento sta facendo uno sforzo "ammirevole" nel ripartire "ma - fa notare - siamo ancora all'inizio e bisogna attendere affinché si irrobustisca quel clima di fiducia. Percepiamo incertezza da parte di alcuni operatori, c'è ancora ...