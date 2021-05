Colpito da un malore a Budoni | ' Un riconoscimento a chi ha salvato mio marito'

PecoraNera1 : #VittorioVeneto #Conegliano Colpito da malore durante l’allenamento podista rianimato per quaranta minuti… - vnewsita : Morto l'#uomo di #Pietramelara colpito da un grave #malore -

Ultime Notizie dalla rete : Colpito malore

Gallura Oggi

Maria Giovanna Scano, moglie di Stefano Corona, l'uomo che ieri ha avuto unnei pressi di ... Anzianoda un infarto in auto a Budoni: salvato da un 33enne 'Voglio ringraziare il ragazzo ......Barbara D'Urso e Cesara Buonamici hanno ricordato Lamberto Sposini Lamberto Sposini è stato...parlare Poi Barbara D'Urso ha chiesto alla Buonamici qualche ricordo legato al giorno del, ...Nel ricordo di Lamberto Sposini: a Domenica Live, nel corso della puntata in onda il 2 maggio, è stata dedicata una slot al giornalista che il 29 aprile 2011 venne improvvisamente colpito da un ictus, ..."Condividiamo la decisione degli UC ’73 di sospendere l’iniziativa di tributo alla squadra organizzata per domani" ...