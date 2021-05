Caso Fedez, il direttore di Rai 3 convocato in vigilanza mercoledì (Di lunedì 3 maggio 2021) Sarà convocato mercoledì prossimo alle ore 19, Franco Di Mare. La commissione di vigilanza Rai ha deciso di accorciare i tempi per avviare un'indagine conoscitiva che faccia luce sul pasticcio del Primo Maggio e la polemiche sorte intorno all'intervento di Fedez sul palco dell'Auditorium di Roma, nel corso del concertone trasmesso dalla terza rete. Il direttore di Rai 3, peraltro in scadenza di mandato, verrà dunque audito tra due giorni dalla commissione parlamentare che controlla l'operato di Viale Mazzini. La proposta è stata avanzata direttamente dal presidente della commissione, il senatore di Forza Italia Alberto Barachini, e accolta da tutto l'ufficio di presidenza. Tra gli aspetti su cui si indagherà c'è anche l'intervento della vicedirettrice di Rai 3, Ilaria Capitani, registrata dallo stesso ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 3 maggio 2021) Saràprossimo alle ore 19, Franco Di Mare. La commissione diRai ha deciso di accorciare i tempi per avviare un'indagine conoscitiva che faccia luce sul pasticcio del Primo Maggio e la polemiche sorte intorno all'intervento disul palco dell'Auditorium di Roma, nel corso del concertone trasmesso dalla terza rete. Ildi Rai 3, peraltro in scadenza di mandato, verrà dunque audito tra due giorni dalla commissione parlamentare che controlla l'operato di Viale Mazzini. La proposta è stata avanzata direttamente dal presidente della commissione, il senatore di Forza Italia Alberto Barachini, e accolta da tutto l'ufficio di presidenza. Tra gli aspetti su cui si indagherà c'è anche l'intervento della vicedirettrice di Rai 3, Ilaria Capitani, registrata dallo stesso ...

AnnalisaChirico : Interviene persino Enrico Letta sul caso Fedez perché, dice, è importante fare le battaglie per ‘i diritti civili,… - BentivogliMarco : Insisto, ma i politici che hanno fatto nomine Rai (e in questo caso quelle di rai3) e oggi danno solidarietà a Fed… - petergomezblog : Caso Fedez, l’audio integrale della telefonata al rapper. L’imbarazzo di Rai e organizzatori: nessuno si vuole pren… - Majden3 : RT @francotaratufo2: Caso #Fedez, caos in Rai: la caduta libera che nessuno riesce a frenare. Inizia la giostra dello scaricabarile, Di Mar… - ifea1954 : Il dott FEDEZ dovrebbe andare a scuola e studiare parecchio anche quelli che lo propongono come testimonial!! Per… -