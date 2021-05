Carnevale | ”Infuriato per ieri Fino all’83’ l’Udinese aveva la partita in pugno”

Leggi su retecalcio

(Di lunedì 3 maggio 2021): “Siamo ancora infuriati per ladi, mi aspettavo il secondo gol perché abbiamo messo sotto la Juventus. Su De Paul…” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Andrea, osservatore deled ex giocatore del Napoli per parlare dela parita persa dalla squadra friulana contro la Juventus, di De Paul e di altro. Queste le sue parole: SU UDINESE – JUVENTUS ”Infuriati per ladi? Sì,mo laine mi aspettavo il secondo gol. Siamo un po’ amareggiati,abbiamo messo sotto la Juventus.mo la sensazione che la ...