Boxe, Canelo Alvarez vs Billy Joe Saunders: data, orario, tv e streaming Mondiale supermedi (Di lunedì 3 maggio 2021) Nella notte tra sabato 8 maggio e domenica 9, a partire dalle 2:00, gli occhi della Boxe Mondiale saranno su Saul ‘Canelo’ Alvarez (55-1-2) e Billy Joe Saunders (30-0) pronti a salire sul ring per uno degli incontri più attesi dell’anno. All’AT&T Stadium di Arlington prosegue la marcia per la riunificazione delle corone dei supermedi: il fuoriclasse messicano detiene le cinture WBA, WBC e The Ring, mentre il britannico metterà in palio il titolo WBO di categoria. A tre mesi dalla vittoria sul turco Yildirim, c’è l’attesissimo ritorno di Canelo che è pronto a minacciare l’imbattibilità dell’avversario. Potrete seguire l’incontro su Dazn che trasmetterà l’incontro in diretta esclusiva, con commento di Giacomo Brunelli e Alessandro Duran. ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 maggio 2021) Nella notte tra sabato 8 maggio e domenica 9, a partire dalle 2:00, gli occhi dellasaranno su Saul ‘(55-1-2) eJoe(30-0) pronti a salire sul ring per uno degli incontri più attesi dell’anno. All’AT&T Stadium di Arlington prosegue la marcia per la riunificazione delle corone dei: il fuoriclasse messicano detiene le cinture WBA, WBC e The Ring, mentre il britannico metterà in palio il titolo WBO di categoria. A tre mesi dalla vittoria sul turco Yildirim, c’è l’attesissimo ritorno diche è pronto a minacciare l’imbattibilità dell’avversario. Potrete seguire l’incontro su Dazn che trasmetterà l’incontro in diretta esclusiva, con commento di Giacomo Brunelli e Alessandro Duran. ...

