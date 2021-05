Blinken contro la Cina: 'Reprime in patria ed è aggressiva verso il mondo' (Di lunedì 3 maggio 2021) Gli scontri tra Stati Uniti e Cina per la predominanza mondiale sta proseguendo: gli attriti tra Biden e il presidente Xi Jinping riguardano ormai da mesi la questione economica e i diritti ... Leggi su globalist (Di lunedì 3 maggio 2021) Gli scontri tra Stati Uniti eper la predominanza mondiale sta proseguendo: gli attriti tra Biden e il presidente Xi Jinping riguardano ormai da mesi la questione economica e i diritti ...

globalistIT : - Agenpress : Usa. Blinken accusa la Cina di genocidio contro gli uiguri. E' aggressiva verso l'estero - Marilenapas : RT @RaiNews: Il Regno Unito propone un meccanismo per bloccare in modo coordinato fake news provenienti da Russia e Cina - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Il Regno Unito propone un meccanismo per bloccare in modo coordinato fake news provenienti da Russia e Cina - generacomplotti : RT @CriSStraits: Prende il via oggi a Londra il G7 dei ministri degli Esteri Il Regno Unito propone un meccanismo per bloccare in modo coor… -