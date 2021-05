Bianca Guaccero sta bene e può tornare a Detto Fatto per chiudere la stagione (Di lunedì 3 maggio 2021) Una bellissima notizia arriva dalla puntata di Detto Fatto in onda oggi 3 maggio 2021. Come saprete questa sarà l’ultima settimana in compagnia del programma di Rai 2 che lascerà il posto da lunedì prossimo al Giro di Italia ( che prenderà il via l’8 maggio 2021). Bianca Guaccero tornerà per le ultime puntate del programma di Rai 2? La conduttrice ha annunciato oggi di essere finalmente negativa. E’ guarita dal covid 19 e a quanto pare già nelle prossime puntate potrebbe tornare a Milano negli studi di Detto Fatto per chiudere la stagione. Immaginiamo che ci saranno grandi emozioni per la conduttrice che già da giorni ringrazia Carla Gozzi e Jonathan che hanno preso in mano le redini del programma di Rai 2 e che hanno portato a casa ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 3 maggio 2021) Una bellissima notizia arriva dalla puntata diin onda oggi 3 maggio 2021. Come saprete questa sarà l’ultima settimana in compagnia del programma di Rai 2 che lascerà il posto da lunedì prossimo al Giro di Italia ( che prenderà il via l’8 maggio 2021).tornerà per le ultime puntate del programma di Rai 2? La conduttrice ha annunciato oggi di essere finalmente negativa. E’ guarita dal covid 19 e a quanto pare già nelle prossime puntate potrebbea Milano negli studi diperla. Immaginiamo che ci saranno grandi emozioni per la conduttrice che già da giorni ringrazia Carla Gozzi e Jonathan che hanno preso in mano le redini del programma di Rai 2 e che hanno portato a casa ...

MariaMusto19 : RT @DettoFattoRai2: ?? La nostra super padrona di casa @bianca_guaccero conferma: 'Sono guarita dal Covid. Aspetto solo di tornare!' ?? https… - CorriereUmbria : Bianca Guaccero: 'Sono guarita dal Covid. Sono pronta a tornare a Detto Fatto' #televisione - moradisera : @DettoFattoRai2 @bianca_guaccero #dettofattorai un tutorial di costumi dove non si capisce che siano costumi... Gon… - DettoFattoRai2 : ?? A #dettofattorai @bianca_guaccero parla dei suoi esordi: 'Il primo in assoluto a credere in me fu Fabio Segatori,… - cinzia20956126 : @DettoFattoRai2 @bianca_guaccero Evvivaaa ?? -