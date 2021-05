ASCOLTITV 2 MAGGIO 2021 | LA COMPAGNIA DEL CIGNO 15 | 5% | AVANTI UN ALTRO 14 | 0% | FAZIO 10 | 3% | GILETTI 6 | 4%+9 | 4% | DOMENICA IN 17 | 9%+16 | 9% | D’URSO 12 | 3% VS FIALDINI 12 | 7%

Ultime Notizie dalla rete : #ASCOLTITV MAGGIO

Rai 3 Concerto del Primo: 1.564.000 telespettatori (share 6,9%). Rete 4 Il compagno Don ...che con #amici ieri ha fatto cifre da capogiro ma oggi tutti parliamo di #Fedez e gli #non ...Rai 3 Concerto del Primo: 1.564.000 telespettatori (share 6,9%). Rete 4 Il compagno Don ...che con #amici ieri ha fatto cifre da capogiro ma oggi tutti parliamo di #Fedez e gli #non ...Continua il successo per zia Mara su Rai1 al timone dello storico contenitore della domenica. Barbara sconfitta anche da Francesca Fialdini ...Ascolti tv 2 maggio, serata vinta da La compagnia del cigno 2, in calo Avanti un altro. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!