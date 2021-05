Zorzi si ferma dopo insulti e difende Fedez | “Vergognati dopo Pio-Amedeo”

thebluesideofvi : @tommaso_zorzi Forse sarebbe più onesto ammettere che l’attivismo si ferma davanti al denaro di Mediaset. Quello ch… - Silence41536016 : Ancora ferma a Tommaso Zorzi che scrive ‘io ragazza di Cologno’ brividini ?? - Lady26975507 : RT @xdiordepp: Io ancora ferma a Tommaso Zorzi che commenta il discorso da Nobel di Fedez con 'io comunque ragazza cologno'. La nullità fat… - RaffaellaGizzi : RT @MarziaCarlino: Io ferma qua!! Poi la canzone mi porta a pensare la dedica di Tommy per il compleanno di Stefy. Tommy ha visto questo?!??… - MarziaCarlino : Io ferma qua!! Poi la canzone mi porta a pensare la dedica di Tommy per il compleanno di Stefy. Tommy ha visto ques… -

Ultime Notizie dalla rete : Zorzi ferma

Gossip e TV

... di cui è opinionista formando un inedito trio con Tommasoed Elettra Lamborghini , sta ... "Ma ho ancora un sacco di progetti, l'anagrafe non mi", dice dopo la puntata del giovedì sera del ...Un faccia a faccia pubblico feroce quello trae Salvini al quale poi era arrivatacontrobattuta dell'opinionista: " Ancora una volta fa finta di non capire ", aveva scrittoin ...Ha sua insaputa Tommaso Zorzi è stato protagonista di una polemica. L’opinionista dell’Isola dei Famosi è sceso in campo per difendere Fedez, dopo il polverone sollevato con la Rai che aveva cercato d ...E' senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi della stagione televisiva in corso, Tommaso Zorzi. Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip, l'influencer milanese è entrato a far parte delle risorse ar ...