Zanzare ogm per prevenire le epidemie future

(Di domenica 2 maggio 2021) Non c’è solo il Sars-CoV-2. Là fuori, per dirla con le parole dello scrittore David Quammen, ci sono tantissimi altri virus pronti ad attaccare l’uomo e scatenare pandemie più o meno pericolose di quella contro la quale stiamo combattendo da oltre un anno. Giusto per fare qualche esempio, possiamo citare Zika, la febbre gialla e InsideOver.

infoitsalute : Zanzare OGM: cosa c’entra Bill Gates e perché se ne parla - bisagnino : Mezzo miliardo di zanzare OGM liberate in Florida: la popolazione locale è furiosa - Rosskitty77 : @GioanolaA @barbarab1974 'La gente' ha bisogno di fidarsi di un'autorità, e confonde l'autorità sanitaria con i vir… - Be_you_anywhere : @ASleeperCell @FedroA23 @DominoEffetto @nonfaretardi a me va bene tutto, il pulmino le zanzare ogm l’ostello fronte… -

Ultime Notizie dalla rete : Zanzare ogm

QuiFinanza

geneticamente modificate: perché sono state create Legeneticamente modificate sono portatrici di due particolari geni : un marker che le rende fluorescenti sotto una speciale luce ...geneticamente modificate: perché sono state create Legeneticamente modificate sono portatrici di due particolari geni : un marker che le rende fluorescenti sotto una speciale luce ...Super test in Florida: sta per essere liberato mezzo miliardo di zanzare OGM nell’aria per sterminare le zanzare tradizionali. Un esperimento che fa certo andare in brodo di giuggiole il nostro zanzar ...Verranno rilasciate migliaia di esemplari di zanzare geneticamente modificate nell’arcipelago delle Florida Keys come parte di un controverso programma che potrebbe aiutare a debellare pericolose mala ...