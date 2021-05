xCloud su PC e iOS - prova (Di domenica 2 maggio 2021) Che Microsoft abbia deciso di lasciare carta bianca alla divisione Xbox sullo sviluppo della loro divisione gaming è ormai un dato assodato e grazie a questo ci ritroviamo di fronte a notizie quotidiane sugli investimenti ed i progetti che l'azienda di Redmond sta mettendo in campo. Uno dei servizi di cui si parla sempre più insistentemente è xCloud, ovvero la possibilità di giocare ad i titoli facenti parte del catalogo Game Pass via cloud anche su dispositivi mobile. Nello scorso anno abbiamo assistito alla prima fase di test, con una beta a numero chiuso tramite app su prodotti Android, con il quale è stato possibile saggiare le potenzialità e i limiti di questo servizio. Xbox, dopo aver ricevuto i feedback sulle aree più critiche riguardanti soprattutto la stabilità dell'esperienza di gioco, si è messa al lavoro per correggere e portare allo step successivo ... Leggi su eurogamer (Di domenica 2 maggio 2021) Che Microsoft abbia deciso di lasciare carta bianca alla divisione Xbox sullo sviluppo della loro divisione gaming è ormai un dato assodato e grazie a questo ci ritroviamo di fronte a notizie quotidiane sugli investimenti ed i progetti che l'azienda di Redmond sta mettendo in campo. Uno dei servizi di cui si parla sempre più insistentemente è, ovvero la possibilità di giocare ad i titoli facenti parte del catalogo Game Pass via cloud anche su dispositivi mobile. Nello scorso anno abbiamo assistito alla prima fase di test, con una beta a numero chiuso tramite app su prodotti Android, con il quale è stato possibile saggiare le potenzialità e i limiti di questo servizio. Xbox, dopo aver ricevuto i feedback sulle aree più critiche riguardanti soprattutto la stabilità dell'esperienza di gioco, si è messa al lavoro per correggere e portare allo step successivo ...

