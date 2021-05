Vaccini, aperto hub a Capodichino: subito 2mila cinquantenni (Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Apertura e scorrimento rapidissimo dei cittadini per il centro vaccinale di Capodichino che è stato inaugurato stamattina a Napoli. Il centro si trova in un enorme hangar di Atitech che Gianni Lettieri ha messo gratuitamente a disposizione delle Asl Napoli 1, 2 e 3 per il più grande hub di Napoli e della Campania. Il centro è stato allestito in un paio di settimane e l’enorme edificio dedicato agli aerei è ora una sorta di ospedale vaccinale dal 10.000 metri quadrati con 32 box per le somministrazioni, 14 postazioni di accettazione, ampi spazi per compilare il modulo prevaccino e un altro ampio spazio per l’attesa dopo la somministrazione, con annesse aree per eventuali controlli medici dopo la siringa e un pronto soccorso. Oggi, per la prima giornata c’erano 2.000 convocati della categoria 50-59 anni: l’apertura, dopo ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Apertura e scorrimento rapidissimo dei cittadini per il centro vaccinale diche è stato inaugurato stamattina a Napoli. Il centro si trova in un enorme hangar di Atitech che Gianni Lettieri ha messo gratuitamente a disposizione delle Asl Napoli 1, 2 e 3 per il più grande hub di Napoli e della Campania. Il centro è stato allestito in un paio di settimane e l’enorme edificio dedicato agli aerei è ora una sorta di ospedale vaccinale dal 10.000 metri quadrati con 32 box per le somministrazioni, 14 postazioni di accettazione, ampi spazi per compilare il modulo prevaccino e un altro ampio spazio per l’attesa dopo la somministrazione, con annesse aree per eventuali controlli medici dopo la siringa e un pronto soccorso. Oggi, per la prima giornata c’erano 2.000 convocati della categoria 50-59 anni: l’apertura, dopo ...

