Ultime Notizie Roma del 02-05-2021 ore 18 | 10

(Di domenica 2 maggio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione domenica 2 maggio in studio a Giuliano Ferrigno emergenza covid e nel primo piano dobbiamo premere sulle classi over 60 per i quali la media di somministrazione è ancora Bassa lo dice il commissario per l’emergenza Francesco figliuolo aggiungendo quando saranno messi in sicurezza gli over 65 si aprirà la vaccinazione a tutte le classi d’età anche quelle produttive commentatore alberghiero intanto per il secondo giorno consecutivo l’Italia supera i 500.000 vaccinazioni in 24 ore arrivando ad oltre 20 milioni di dosi non dall’inizio Campania per domani Cambiano i colori delle regioni Valle d’Aosta Rossa Sardegna arancione con la Basilicata Puglia Calabria e Sicilia le altre tutte Gialle concentriamoci nel mantenere la quota di utilizzo del 90% delle cose a disposizione non c’è una dose che venga applicata dice il ...