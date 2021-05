Smart working, dopo la pandemia non sarà sempre da casa (Di domenica 2 maggio 2021) Dopo la pandemia, c’è da scommettere, lo smart working cambierà pelle. Secondo i dati raccolti dalla piattaforma per freelance Upwork su mille professionisti, infatti, il 22% di chi vuole continuare a lavorare da remoto, una volta cessato l’allarme Covid, utilizzerà spazi pubblici per svolgere il proprio lavoro. Più di uno su quattro sceglierà un’area di coworking, e quasi altrettante persone andranno in un bar oppure in un ristorante. Il 17% cercherà una biblioteca o da un altro luogo pubblico al coperto e il 17% un parco o, comunque, un’altra area all’aperto. Leggi su vanityfair (Di domenica 2 maggio 2021) Dopo la pandemia, c’è da scommettere, lo smart working cambierà pelle. Secondo i dati raccolti dalla piattaforma per freelance Upwork su mille professionisti, infatti, il 22% di chi vuole continuare a lavorare da remoto, una volta cessato l’allarme Covid, utilizzerà spazi pubblici per svolgere il proprio lavoro. Più di uno su quattro sceglierà un’area di coworking, e quasi altrettante persone andranno in un bar oppure in un ristorante. Il 17% cercherà una biblioteca o da un altro luogo pubblico al coperto e il 17% un parco o, comunque, un’altra area all’aperto.

