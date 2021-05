Serie C-Girone C, Virtus Francavilla-Palermo: ecco dove vedere la gara in diretta tv e streaming (Di domenica 2 maggio 2021) Tutto pronto per Virtus Francavilla-Palermo.Alle ore 20.30, allo Stadio "Giovanni Paolo II", le due compagini si sfideranno nel match valido per la trentottesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. La gara, come ormai di consueto, si giocherà a porte chiuse, così come previsto dal protocollo sanitario anti-Covid.Tuttavia, i tifosi potranno seguire la partita su Eleven Sports: con la sospensione del servizio gratuito di trasmissione delle gare di Serie C su Facebook e YouTube, il match sarà dunque visibile solo se in possesso di un abbonamento, sul portale o sul canale Youtube dello stesso. Se sei un cliente WINDTRE o Vodafone potrai acquistare la partita singola al prezzo di 3,99 euro. O su LIVENow a 2,99 euro. La sfida non sarà disponibile in ... Leggi su mediagol (Di domenica 2 maggio 2021) Tutto pronto per.Alle ore 20.30, allo Stadio "Giovanni Paolo II", le due compagini si sfideranno nel match valido per la trentottesima giornata del campionato diC-C. La, come ormai di consueto, si giocherà a porte chiuse, così come previsto dal protocollo sanitario anti-Covid.Tuttavia, i tifosi potranno seguire la partita su Eleven Sports: con la sospensione del servizio gratuito di trasmissione delle gare diC su Facebook e YouTube, il match sarà dunque visibile solo se in possesso di un abbonamento, sul portale o sul canale Youtube dello stesso. Se sei un cliente WINDTRE o Vodafone potrai acquistare la partita singola al prezzo di 3,99 euro. O su LIVENow a 2,99 euro. La sfida non sarà disponibile in ...

sportli26181512 : Diesel Calha e 'vecchio' Theo: ecco il Milan che non molla l'osso-Champions: Diesel Calha e 'vecchio' Theo: ecco il… - lavocedialba : Calcio, Serie D: domenica due recuperi nel girone A, Chieri-Fossano si gioca mercoledì 12 maggio - WiAnselmo : #SerieC-Girone C, Virtus Francavilla-#Palermo: ecco dove vedere la gara in diretta tv e streaming - Mediagol : #SerieC-Girone C, Virtus Francavilla-#Palermo: ecco dove vedere la gara in diretta tv e streaming - SalernoSport24 : Serie C girone D femminile: il quadro del 16° turno, Sant’Egidio in casa -